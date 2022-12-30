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球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日

環球社會熱點 10:52 2022/12/30

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比利離世。

巴西球王比利早前已入院，甚至需要留院度過聖誕節。比利的社交平台Instagram官方帳戶宣布，比利於周四（29日）離世，享年82歲。巴西政府下令，全國哀悼3日。

比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月 【下一頁】

比利（Pelé）IG帳戶發表聲明，比利已於周四安詳離開人間。聲明指比利的人生用自身的足球魅力俘獲全球民眾芳心，終止一場戰爭，並持續投身全球的慈善工作。他亦積極宣揚自己認為是所有問題的解決方法—愛，希望往後世代能銘記他的訊息，「愛，愛，愛，直至永遠」。

世界盃前夕已傳出比利入院消息，甚至一度有指他病重。其後比利澄清，並稱感到「強壯及充滿希望」。然而，上周三其女兒Kely Nascimento證實父親需要留院度過聖誕節，有報道指比利因心臟及腎臟問題需留院進一步治療。

    點擊圖片放大
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Kely Nascimento上在IG上傳眾人緊握比利雙手的照片，並寫上

「我們的一切因為你，我們永遠愛你，安息吧。」（Everything we are is because of you. We love you infinitely. Rest in peace.）

巴西球王比利需留院過聖誕 癌症惡化 【下一頁】

82歲的比利為史上唯一一人曾3奪世界盃，早於1958年時，年僅17歲的比利在瑞典世界盃一鳴驚人。隨後比利再於1962及70年帶領巴西兩奪世界，成為全球首支3奪世界盃，巴西亦獲准永遠保存當時的雷米金盃。

巴西政府已下令，全國將為比利哀悼3日。英國溫布萊球場等場地亦換成巴西代表的黃藍色，悼念一代球王離世。

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責任編輯：吳漢培

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