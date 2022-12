球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日

巴西球王比利早前已入院,甚至需要留院度過聖誕節。比利的社交平台Instagram官方帳戶宣布,比利於周四(29日)離世,享年82歲。巴西政府下令,全國哀悼3日。

比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月 【下一頁】

比利(Pelé)IG帳戶發表聲明,比利已於周四安詳離開人間。聲明指比利的人生用自身的足球魅力俘獲全球民眾芳心,終止一場戰爭,並持續投身全球的慈善工作。他亦積極宣揚自己認為是所有問題的解決方法—愛,希望往後世代能銘記他的訊息,「愛,愛,愛,直至永遠」。

世界盃前夕已傳出比利入院消息,甚至一度有指他病重。其後比利澄清,並稱感到「強壯及充滿希望」。然而,上周三其女兒Kely Nascimento證實父親需要留院度過聖誕節,有報道指比利因心臟及腎臟問題需留院進一步治療。

Kely Nascimento上在IG上傳眾人緊握比利雙手的照片,並寫上

「我們的一切因為你,我們永遠愛你,安息吧。」(Everything we are is because of you. We love you infinitely. Rest in peace.)