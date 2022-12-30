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【石Sir午市閒談】今日推介心動公司、萬國數據 　並分析受壓股阿里健康

股市 12:30 2022/12/30

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恒生指數中午收報19903點，升161點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介心動公司 （02400） 、萬國數據 （09698） ，並分析受壓股阿里健康 （00241） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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