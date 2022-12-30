【美國風暴】西南航空上周取消1.6萬班航班　料拖低第4季業績

▲ 【航空股】西南航空料取消航班事件影響末季業績

強烈冬季風暴上周吹襲美國，帶來世紀暴雪，大量航班被取消，西南航空（美：LUV）預計，上周大規模取消航班將影響第四季業績，同時，取消航班情況持續亦惹監管關注。

西南航空股價收報33.38美元，反升3.7%，結束過去幾日的頹勢。

據航班追蹤網站FlightAware統計，西南航空過去一周取消近1.6萬個航班。外電引述公司首席財務官Ryan Green稱，第四季度肯定受影響，有分析師稱，此次事件或導致西南航空末季業績的收益減少達9%。

美官員：事件反映西南航空系統性失效

美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）接受外電訪問時稱，西南航空航班大規模取消事件已超越天氣因素，事件反映西南航空系統性失效。

布蒂吉格續指，航空公司須確保滯留乘客可到達目的地及給予適當賠償，包括酒店、地面運輸及預訂餐飲等，因是航空公司的責任。

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編輯：伍鍵文