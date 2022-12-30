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【新股IPO】5新股首掛榮辱互見　特海國際爆升6成　澳亞插12%

新股IPO 09:55 2022/12/30

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【新股IPO】5新股首掛榮辱互見　特海國際爆升6成　澳亞插12%

來到今年最後一個交易日，5隻新股今（30日）首掛上市，表現最好的是由海底撈 （06862） 以介紹形式分拆上市的特海國際 （09658） ，股價開報7元，其後爆升6成，暫時最多升11.52元，現升6成，報11.2元。

同時，同樣以介紹形式、來港雙重主要上市的金山雲 （03896） 開報1.99元，現升6%，報2.1元。

至於由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （06955） 則微升0.1%，報19.82元。不計手續費，一手帳面賺4元。

不過，內地牧場澳亞 （02425） 則大插12%，報5.63元，不計手續費，一手帳面蝕770元。醫療機械商康灃生物 （06922） 現跌5.9%，報17.78元。不計手續費，一手帳面蝕224元。

【ET贏商有計】包點料理 堅持香港口味 夥長期金融拍檔  拓展機遇

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【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市　下周五正式登陸港股

編輯：姚卓然

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港股 金山雲（03896） 特海國際（09658） 博安生物－B（06955） 康灃生物－B（06922） 分拆 IPO 海底撈（06862） 綠葉製藥（02186）
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