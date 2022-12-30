▲ 【新股IPO】5新股首掛榮辱互見 特海國際曾倍升 主席周兆呈：日後再融資則按發展需要

來到今年最後一個交易日，5隻新股今（30日）首掛上市，表現最好的是由海底撈 （06862） 以介紹形式分拆上市的特海國際 （09658） ，股價開報7元，暫時最多更倍升至14.5元，半日爆升83.4%，報12.84元。

同時，同樣以介紹形式、來港雙重主要上市的金山雲 （03896） 開報1.99元，半日升6.6%，報2.11元。

特海國際主席：分拆旨讓股東有多平台了解國際業務

特海國際主席周兆呈表示，是次分拆可讓海底撈股東有多個平台了解其國際市場發展，上市不涉集資額，日後再融資將視乎發展需要。擴張方面，集團現於11國共有110間店，計劃於已有市場擴張為主，未來有意進入菲律賓市場。

在新冠疫情未結束及經濟仍受挑戰下，集團將以穩健步伐拓展，按照各國消費特色制定對策。特海有信心疫後業務將恢復，將持續加強員工能力及推出新品強化業務，亦見非華裔客群有所增加。

澳亞行政總裁：股價波動屬正常 將專注營運應對

不過，內地牧場澳亞 （02425） 則開市後即走低，曾跌15.3%低見5.42元，半日大插11.7%，報5.65元，不計手續費，一手帳面蝕750元。澳亞行政總裁Edgar Dowse Collins則指，上市為多年前計劃，對集團營運和成本效益重要，認為股價波動屬正常現象，將持續專注業務營運應對。

同時，公司首席財務官陳遠預期，明年下半年原材料價格將下降，看好明年奶價。澳亞將持續以高效能及產出應對成本上漲及售價受壓，並維持現有業務佔比，原料奶85%，肉類10%及其他業務5%。

至於由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （06955） 則微跌1.4%，報19.52元。不計手續費，一手帳面蝕56元。醫療機械商康灃生物 （06922） 跌3.6%，報18.22元。不計手續費，一手帳面蝕136元。

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編輯：姚卓然、宋佩恩