▲ 【新股IPO】望塵科技控股2458今日起招股 入場費約2893元

望塵科技控股 （新上市編號：02458） 今日起招股至明年1月6日，招股價介乎5.7元至7.16元，每手400股，入場費為2,892.88元。公司預計明年1月16日正式上市。

公司指，全球發售1242萬股，香港發售部分為372.6萬股，佔全球可供認購發售股份總數的30%。大華繼顯為獨家保薦人。

公司是中國的手機遊戲開發商、發行商及運營商，側重全球市場的手機運動模擬遊戲。 於2021年，公司按收益計在中國手機運動遊戲市場排名第二，市場份額約為7.9%。期間，公司開發及運營四款手機運動遊戲，其中《足球大師》、《NBA籃球大師》及《最佳11人 — 冠軍球會》為業務支柱， 並於貢獻大部分收益。今年上半年公司收入為2.94億元人民幣，按年升62.9%，溢利升1.75倍至2037.4萬元人民幣。

公司是次招股料集資約為1080萬元，當中約30%將用於與運動聯盟、運動協會及運動俱樂部重續現有知識產權特許及取得額外知識產權特許，以開發現有及新手機運動遊戲；約35%將用於加強營銷力度，積極向中國及海外市場推廣遊戲；約25%將用於進一 步加強人才庫及進一步完善研發實力。

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編輯：姚卓然