▲ 【新股IPO】美麗田園醫療健康2373今日起招股 入場費約9757元

內地非外科手術類醫療美容服務提供商美麗田園醫療健康 （新上市編號：02373） 今日起招股至明年1月6日，招股價為19.32元，每手500股，入場費為9,757.42元。公司預計明年1月16日上市。

公司指，按2021年收益計，公司是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商，分別佔市場份額的0.2%及0.6%，並於中國美麗與健康管理服務行業經營多個連鎖品牌，包括於1993年建立的旗艦品牌美麗田園及三個其他品牌，即貝黎詩、研源及秀可兒。

今年上半年，公司收入按年升12.3%至7.3億元人民幣，溢利大跌84%至1512.3萬人民幣，公司解釋溢利大跌是因新冠疫情地區性爆發而暫時關閉所致。截至2022年6月30日，公司有31家處於新成立階段的美麗田園及貝黎詩門店、50家處於發展中階段的美麗田園及貝黎詩門店以及73家處於成熟階段的美麗田園及貝黎詩門店。

美麗田園於全球發售4053.65萬股，香港公開發售部分佔一成。公司是次招股料籌3.87億元，當中約67.6%將分配至擴張及升級服務網絡；10.2%將用於進行戰略併購加盟店。

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編輯：姚卓然