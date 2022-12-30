【港股市況】美團跌4%、騰訊逆市軟　友邦升3%　恒指升近百點未企穩二萬關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股於2022年最後一個交易日，半日升逾百點，未企穩20000點關口。美團 （03690） 逆市跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近0.1%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。平保 （02318） 升逾3%，國壽 （02628） 、友邦 （01299） 升逾2%。恒生指數高開289點，開報20030點，早段曾高見20073點，其後升勢回順，升幅一度收窄至不足100，低見19788點。恒指半日升161點，報19903點，成交462億元。科指升1.3%，報4159點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：40】【中國經濟】中國兩會明年3月4日及5日召開

【15：28】國泰 （00293） 逆市跌0.4%。

【國泰293】國泰航空工會：擬發起按章工作 未訂日期

【15：24】【解碼｜內險股】國壽平保齊升2% 券商剖析看好內險股2大理由、更列此股為首選！（附目標價）

【15：22】國美零售 （00493） 尾市跌近7%，破底低見0.107元。

【15：13】騰訊 （00700） 回升0.1%，報335.6元。

【15：06】港股尾市升約百點，報19841點，科指升0.8%，報4139點。

【14：20】港交所 （00388） 轉跌0.8%，低見337元。

【13：55】恒指最新升約110點，報19851點，科指升0.8%，報4141點。

【13：53】美團 （03690） 午後跌幅擴大至逾4%，低見175.3元，騰訊 （00700） 跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【13：14】友邦 （01299） 、平保 （02318） 、國壽 （02628） 分別升逾3%。

【13：08】內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 昨首掛升2.3倍，股價今早高見1.94元創上市新高後，股價回吐倒跌11%，低見1.48元。

【13：00】港股午後初段升約150點，報19890點，科指升1.2%，報4157點。

【12：24】【廣州車展】百度旗下集度汽車發布第二款車型電動轎跑「ROBO-02」設計

【12：23】【汽車股】廣汽埃安：擬最早明年底上市、估值已逾千億人幣 另埃安今年銷量增1.2倍突破27萬輛

【12：00】恒指半日升161點，報19903點，成交462億元。科指升1.3%，報4159點。美團 （03690） 逆市跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近0.1%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。平保 （02318） 升逾3%，國壽 （02628） 、友邦 （01299） 升逾2%。

【11：50】繼美團 （03690） 外，騰訊 （00700） 亦轉跌近0.1%，低見334.6元。

【11：48】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 升1%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升近2%。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.6%，深證升0.4%，創業板指升0.3%。

【11：21】【電動車】理想汽車：12月總交付量將突破2萬輛再創新高 另明年2月推家庭五座新旗艦「理想L7」 股價升近3%

【11：14】友邦 （01299） 升近3%，高見87.7元。

【11：13】大市最新升約150點，報19890點，科指升1.1%，報4154點。

【11：04】內險股造好，國壽 （02628） 、平保 （02318） 升3%，財險 （02328） 升0.8%，太保 （02601） 升2%。

【10：59】海底撈 （06862） 逆市跌逾1%，低見21.9元。

【10：54】港鐵 （00066） 靠穩升0.5%，高見41.4元。

【中港通關】港鐵：過境鐵路將於復運前3日開放車站及網上售票服務

【10：33】美團 （03690） 最新跌3%，低見177.9元。

【10：23】美團 （03690） 跌幅擴大至2%，低見178.7元。阿里巴巴 （9988） 升近1%，騰訊 （00700） 升0.8%。

【10：21】大市升幅收窄至100點內，報19836點，升95點，科指升1.1%，報4153點。

【10：17】美團 （03690） 最新轉跌1%，低見182.4元。

【10：12】博維智慧 （01204） 再升近3成，破頂高見1.61元。

【10：10】新能源汽車股向好，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，蔚來 （09866） 升0.5%。

【10：07】滙豐 （00005） 升0.5%，中移動 （00941） 升0.7%，友邦 （01299） 升2%，港交所 （00388） 升0.8%。

【10：04】國美零售 （00493） 附屬公司國美電器遭破產清算呈清，國美逆市跌近1%，破底低見0.112元。

【09：58】樂享集團 （06988） 升逾8%，高見2.14元。樂享集團董事會決議，根據股份獎勵計劃，計劃以平均每股作價不超過3.14元回購4000萬股，共計授予5名僱員。

【09：57】【新股IPO】5新股首掛榮辱互見 特海國際爆升6成 澳亞插12%

【09：56】大市早段升勢略收窄至約200點，報19941點，未企穩20000關。科指升1.7%，報4179點。

【09：53】快狗打車 （02246） 升逾12%，高見3.81元。

【09：47】體育用品股向上，李寧 （02331） 、特步 （01368） 升3%，安踏 （02020） 升2%。

【09：44】澳亞集團 （02425） 首掛開報6.1元，較招股價6.4元低4.7%，每手蝕300元。博安生物 （06955） 開報19.9元，較招股價19.8元高0.51%，每手賺20元。康灃生物 （06922） 開報18.5元，較招股價18.9元低2.12%，每手蝕80元。

【09：40】君實生物 （01877） 股價再升近7%，高見43元。《新英格蘭醫學雜誌》此前指，君實生物旗下口服核苷類抗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）藥物VV116（JT001）的三期臨床研究數據，療效不輸輝瑞（美：PFE）開發的新冠藥物。

【09：39】瑞聲 （02018） 升近2%，早段高見17.5元。

【AAC 2018】瑞聲科技大革新 推602mm仿生振感馬達

【09：37】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 開市後升逾2%，美團 （03690） 升逾1%。恒指開市後升逾300點，報20068點，升327點。

【09：24】中生製藥 （01177） 高開半成，開報4.83元。中生製藥附屬公司正大天晴與平安鹽野義簽訂獨家市場推廣協議。正大天晴獲授予新型冠狀病毒感染治療藥物Ensitrelvir在中國大陸地區的 獨家市場推廣權，初步為期5年。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒生指數高開289點，開報20030點，再上二萬關。科指升2.3%，報4203點。

【09：13】期指報19980點，升149點。

【09：08】【新股IPO】美麗田園醫療健康2373今日起招股 入場費約9757元

【08：55】內地牧場澳亞 （02425） 、醫療機械商康灃生物 （06922） 及由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （06955） 今日掛牌，昨日暗盤個別發展。

【新股IPO】三新股暗盤表現反覆 澳亞、博安曾於輝立暗盤短暫炒高逾兩成 康灃生物潛水

【08：54】金山軟件 （03888） 旗下金山雲 （03896） 以介紹形式在香港聯交所主板上市，今日掛牌，每手2000股普通股。

【08：45】恒指黑期升約243點，報19946點，道指期貨跌46點，報33329點。

【08：45】【小米1810】小米管理層變動 盧偉冰今日起接替王翔出任集團總裁 另3高層同獲提拔

【08：31】【新股IPO】石墨電極製造商昇能集團今日起招股 入場費約4444元

【08：26】【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股 入場費約3596元

【08：12】【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團招股 一手入場費約3313元

【08：11】【新股IPO】內地國企建築材料商淮北綠金股份2450今日起招股 入場費約3450元

【07：57】【新股IPO】潤華服務2455今日起招股 入場費約4040元

【07：54】【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306招股 入場費約15333元

【07：45】港股ADR收報19916點，升174點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.66元，較港收市價高0.26元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.5元，較港收市價高2.3元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.86元，較港收市價高1.31元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國首領失業救濟人數符預期上升，美債息回落，多隻龍頭科企股如Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）等回升，道指一度飆逾400點，道指最終收升345點，報33220點；標指升66點，報3849點；納指升264點或2.59%，報10478點。

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責任編輯︰梁浩碩