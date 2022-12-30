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【新股IPO】石墨電極製造商昇能集團今日起招股　入場費約4444元

新股IPO 08:31 2022/12/30

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【新股IPO】石墨電極製造商昇能集團今日起招股　入場費約4444元

昇能集團 （新上市編號︰02459） 今日（12月30日）起至2023年1月10日招股。石墨電極製造商昇能集團計劃發行1.72億元股，一成在港作公開發售，招股價介乎1.6元至2.2元，集資最多3.79億元，每手2000股，一手入場費4444.38元。昇能集團預期將於1月17日掛牌，西證國際為獨家保薦人。

今年上半年收益5970.6萬美元，按年增長42.89%，期內溢利653.3萬美元，增長16.32倍。

所得款項淨額約34.8%將用於支付太谷資產的收購價，55.2%用於升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統，10%作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306招股　入場費約15333元

【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股　入場費約3596元

【新股IPO】潤華服務2455今日起招股　入場費約4040元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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