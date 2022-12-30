▲ 【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股 入場費約3596元

內地物業管理服務提供商眾安智慧生活 （02271） 今日起招股，招股價介乎1.38元至1.78元，每手2,000股，入場費為3,595.91元。公司預計明年1月16日正式上市。

公司總部位於杭州，深植於浙江省及長江三角洲地區，且信譽良好的綜合物業管理服務提供商。截至今年6月30日，公司合共有116個合約項目，總合約建築面積約為1710萬平方米，涵蓋中國17個城市及七個省份；以及合共管理79個項目，在管總建築面積約為1180萬平方米，涵蓋中國八個城市及三個省份。公司於上半年收入為1.52億元人民幣，溢利按年升25%至2080.4億元人民幣。

公司是次招股預計集資1.48億元，當中約55%用作策略性收購及投資，預期進一步擴大業務及豐富物業投資組合，並通過收購或投資其他專注於住宅或非住宅物業的物業管理公司，進一步鞏固市場地位；約30%投資及升級硬件及軟件，以在公司所管理的物業內發展社區，計劃開發或升級智能巡邏系統、智能公共設施管理系統及能耗系統，以促進集中管理、優化運營效率並降低勞動成本。

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編輯：姚卓然