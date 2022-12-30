▲ 【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團招股 一手入場費約3313元

正味集團 （新上市編號︰02147） 今日（12月30日）起至2023年1月5日招股。正味集團計劃發行2億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎0.68元至0.82元，集資最多1.64億元，每手4000股，一手入場費3313.08元。正味集團預期將於1月13日掛牌，中毅資本為獨立保薦人。

正味集團主要於江西省生產乾貨食品及零食，其次進行相關產品的貿易。今年6個月收入1.67億元人民幣，按年增長14.67%，期內溢利2086.9萬元人民幣，增長24.51%。

所得款項淨額74.1%將用於在約2024年6月前建造一個新生產工廠大樓及於廣昌工廠購置新生產線工廠，15.9%用於加強營銷工作並擴大銷售渠道，10%用於營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩