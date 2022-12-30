  • 13°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 08:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團招股　一手入場費約3313元

新股IPO 08:12 2022/12/30

分享：

分享：

【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團招股　一手入場費約3313元

正味集團 （新上市編號︰02147） 今日（12月30日）起至2023年1月5日招股。正味集團計劃發行2億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎0.68元至0.82元，集資最多1.64億元，每手4000股，一手入場費3313.08元。正味集團預期將於1月13日掛牌，中毅資本為獨立保薦人。

正味集團主要於江西省生產乾貨食品及零食，其次進行相關產品的貿易。今年6個月收入1.67億元人民幣，按年增長14.67%，期內溢利2086.9萬元人民幣，增長24.51%。

所得款項淨額74.1%將用於在約2024年6月前建造一個新生產工廠大樓及於廣昌工廠購置新生產線工廠，15.9%用於加強營銷工作並擴大銷售渠道，10%用於營運資金及其他一般企業用途。

【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306招股　入場費約15333元

【新股IPO】潤華服務2455今日起招股　入場費約4040元

【新股IPO】富途推遲來港上市　原定明日掛牌

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】港股回氣後新一年繼續衝？科技、內需睇高一綫？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】內地國企建築材料商淮北綠金股份2450今日起招股　入場費約3450元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美滙美債息回落 納指漲2.6% 道指升345點 Tesla飆8.1%
【美股收市】美滙美債息回落 納指漲2.6% 道指升345點 Tesla飆8.1%
【恒指夜期+ADR】夜期收市彈228點越2萬關　歐不建議限中國遊客　意大利屬虛驚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市彈228點越2萬關　歐不建議限中國遊客　意大利屬虛驚（不斷更新）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【中國通關】一文看清美國日本等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　英國暫未擬設限（12月29日）
【中國通關】一文看清美國日本等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　英國暫未擬設限（12月29日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款