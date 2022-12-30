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【新股IPO】內地國企建築材料商淮北綠金股份2450今日起招股　入場費約3450元

新股IPO 08:11 2022/12/30

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【新股IPO】內地國企建築材料淮北綠金股份2450今日起招股　入場費約3450元

具中國國資背景的建築材料供應商淮北綠金股份 （新上市編號：02450） 今日起至1月13日招股，招股價介乎1.9元至2.31元，每手1,500股，入場費約3,499.95元。公司預計明年1月20日上市。

淮北綠金於全球發售6600萬股，香港公開發售佔一成。公司預計集資9580萬元，所得款項的約90%用於結算二期高樓山礦區採礦權的剩餘購買價款項，以擴大批准開採量及採礦能力；約10%用作集團的一般營運資金。

公司由淮北國資委持有的國有獨資企業淮北建投全資擁有，其主要產品包括骨料產品及混凝土產品。公司今年首九個月收入按年升11.6%至3.1億元人民幣，溢利跌5%至5085萬元。

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編輯：姚卓然

 

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