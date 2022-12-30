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【新股IPO】潤華服務2455今日起招股　入場費約4040元

新股IPO 07:57 2022/12/30

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【新股IPO】潤華服務2455今日起招股　入場費約4040元

內地物業管理服務提供商潤華服務 （新上市編號：02455） 今日起至明年1月9日招股，發售價介乎1.7元至2元，每手2,000股，入場費為4,040.35元。公司預計在明年1月17日上市。

公司是次招股於全球發售7,500萬股，香港公開發售部分佔一成。公司預計集資約1億元，約54.3%用於戰略性投資及收購，以擴大物業管理業務；約28.0%用於開發、加強及實施信息技術

據招股書顯示，於2021財年，公司有39家在管醫院及104個在管公共物業。同時，公司於山東省物業管理服務市場排名第12位，市場份額約為1.0%，而山東省前五大物業管理服務提供商則佔約15.0%的市場份額。今年上半年，公司收入為3.2億元人民幣，按年升22.8%，溢利升63.4%至2018萬元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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