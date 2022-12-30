▲ 【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306招股 入場費約15333元

內地第一大藝人管理公司樂華娛樂 （新上市編號︰02306） 今日（12月30日）起至2023年1月12日招股，略長於一般市場慣例3.5日。樂華娛樂計劃發行1.2億股，一成於香港作公開發售。樂華娛樂招股價介乎3.91元至5.06元，集資最多6.08億元，每手3000股，一手入場費15333.09元。樂華娛樂預期將於2023年1月19日掛牌，中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人。

樂華娛樂有69名簽約藝人及59名參加其訓練生計劃的訓練生。截至9月30日止9個月，收入7.53億元人民幣，按年倒退15.92%，歸屬於公司擁有人的利潤為13.44億元人民幣，增長4.71倍。

樂華娛樂引入由中國儒意 （00136） 直接全資擁有的Sun Mass Energy、貓眼娛樂 （01896） 全資擁有的貓眼香港、安踏 （02020） 執行董事兼副主席丁世家，及好贊資產為基石投資者，合共投資1990萬美元。

所得款項的60%將投資於藝人運營，15%用於擴大音樂IP庫，15%用於擴展泛娛樂業務，5%將用於海外擴展，5%作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩