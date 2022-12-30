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外滙市場結束動盪一年　展望2023未見平靜

宏觀解讀 07:33 2022/12/30

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回顧今年為外匯市場動盪的一年，黑天鵝及灰犀牛事件頻繁發生，包括美元在年中的超強勢，俄烏戰爭爆發導致的能源和糧食危機，中國新冠疫情的反覆失控和爆發，通脹於數十年的高位不下，日銀直接干預市場等等不勝枚舉。踏入2023年，筆者認為投資者應關注以下重點事項。

聯儲局官員先前放鴿，向市場釋出減慢加息的訊號，利率期貨市場估算下次加息或減慢至25基點，但投資者應留意就業和各類經濟數據在高息環境下依然強勁，加上中國突然全面開放，有機會令環球通脹再次回升，因此不應排除聯準局保持加息步伐的可能性，假如下次加息幅度維持50基點，美元將出現低位回升。

日本央行政策最近作出調整，意外放寬收益率曲線控制，並同時加大購債力度，市場曾出現日銀政策轉向緊縮的憂慮。但最近發布的央行觀點摘要顯示官員們在12月份政策會議上表示有必要延續寬鬆政策，投資者疑慮稍為消除，加上來年風險情緒因憧憬中國復甦而向好，避險需求下降，令日圓回軟。

俄烏戰爭爆發後，食品和能源供應中斷的風險推高歐洲通脹，但歐元區經濟數據疲軟令該區處境更加艱難，央行為避免金融碎片化延續購債，在缺少選項的情況下歐洲央行冒著經濟衰退的風險急速加息，目前處於雙位數的通脹會否於短期內回落將成為來年焦點，但通脹高企下政策轉向寬鬆支持經濟的時機可能遙遙無期。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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