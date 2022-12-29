【券商點睇】 比亞迪電子儲能業務具拓展空間 新能源車業務發展有望超預期

國泰君安（香港）認為，比亞迪 電子（ 00285）的新能源汽車業務發展有望超出市場預期。公司佈局新能源汽車產品涉及多個方面，新產品不斷量產後，該行認為公司未來能逐漸在部分領域取得比亞迪汽車一供位置，實現單車價值上萬元目標。該行維持其「買入」評級，將目標價由24.97元上調至30.69元。



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該行指，公司明年預將繼續拓展在北美大客戶中的份額，同時儲能業務有著巨大的拓展空間。該行亦料公司在北美大客戶平板產品組裝的份額會進一步上升，至2023年能達到50%水平。同時玻璃後蓋產品的產能也在不斷提升中，料未來份額有望達30%。





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在與北美客戶合作的不斷深化，以及公司擁有的先進材料技術、精密製造能力以及快速擴產的能力下，該行認為其未來還有望拓展到更多的北美大客戶產品線中。 儲能業務方面，除了目前已經涉足的戶用儲能櫃有較大的市場空間外，該行認為公司還會把儲能業務的邊界拓展到商用領域。

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撰文：鄭昊彤