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【券商點睇】 比亞迪電子儲能業務具拓展空間 新能源車業務發展有望超預期

股樓投資 22:36 2022/12/29

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國泰君安（香港）認為，比亞迪電子（00285）的新能源汽車業務發展有望超出市場預期。公司佈局新能源汽車產品涉及多個方面，新產品不斷量產後，該行認為公司未來能逐漸在部分領域取得比亞迪汽車一供位置，實現單車價值上萬元目標。該行維持其「買入」評級，將目標價由24.97元上調至30.69元。

 


【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

該行指，公司明年預將繼續拓展在北美大客戶中的份額，同時儲能業務有著巨大的拓展空間。該行亦料公司在北美大客戶平板產品組裝的份額會進一步上升，至2023年能達到50%水平。同時玻璃後蓋產品的產能也在不斷提升中，料未來份額有望達30%。


 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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在與北美客戶合作的不斷深化，以及公司擁有的先進材料技術、精密製造能力以及快速擴產的能力下，該行認為其未來還有望拓展到更多的北美大客戶產品線中。儲能業務方面，除了目前已經涉足的戶用儲能櫃有較大的市場空間外，該行認為公司還會把儲能業務的邊界拓展到商用領域。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

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撰文：鄭昊彤

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比亞迪 港股 目標價 買入 比亞迪電子（00285）

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