【券商點睇】料新政策利好中國奶粉龍頭 國信證券首予中國飛鶴「買入」

國信證券表示在疫情政策放寬下，中國生育率加速下跌的趨勢有望結束，而將於2023年2月落地的新國標政策，將有利於中國奶粉龍頭份額提升，該行首予中國飛鶴（06186）「買入」評級，目標價範圍在8.8至10.5港元



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該行指隨著回補性生育需求釋放，參考海外疫情峰值過後，結婚率和生育率均有顯著修復，預料明年出生率有望築底回升。同時 新國標對嬰幼兒所需營養、安全作出了更明確嚴格的規定，對國產奶粉配方、奶源、生產工藝等高標準嚴要求，龍頭企業提前在產能、配方、研發等方面佈局以應對新國標要求，有望在市場中佔據先機。



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對於公司產品優勢，該行指出其奶源新鮮，工藝技術含量高，保留鮮奶營養成分，此外還專注中國嬰兒體質研究，配方更貼近母源黃金標準，2021年公司研發投入為行業首位。

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撰文：鄭昊彤