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【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈

環球政經 22:35 2022/12/29

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電動車巨頭Tesla特斯拉 （美：TSLA）今年內跌幅超過7成，Wedbush分析師Dan Ives表示，若Tesla能出現以下4項催化劑，股價才有望真正觸底反彈。

Ives 表示，Tesla股價目前的問題為馬斯克（Elon Musk）失去信譽，數次違背不再拋售其股票的承諾。加上他在買下Twitter後，引發各樣議議，拖累特斯拉形象。不過Ives 仍對Tesla抱正面看法，並重申其對Tesla「跑贏大盤」評級與175美元目標價，較目前股價仍存58%的上升空間。

Ives 指：「如果馬斯克重新專心營運特斯拉、真正停止出售股票、董事會決議實行庫藏股，並且在1月份的第四季電話會議上設定保守的2023年財測，那Tesla股價就有望開始回升。」

Tesla周三 （28日) 股價自前日觸及的2年低點，收市反彈3.31%，終結連續7個交易日的跌勢。

同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

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記者：何珊如

 

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