【新股IPO】內地運動手游開發商望塵科技通過上市聆訊　上半年多賺1.8倍

▲ 【新股IPO】內地運動手游開發商望塵科技已通過上市聆訊 上半年多賺1.8倍

內地第二大運動類手游開發商望塵科技周三（28日）通過上市聆訊，大華繼顯為獨家保薦人，上半年收入增62.9%至2.95億元人民幣（人民幣，下同）；純利按年增1.75倍至2037.4萬元；經調整純利則按年增35%至2733.3萬元。

望塵預期，今年純利或倒退，因研發開支增加；新遊戲《最佳球會》及《MLB棒球大師》廣告及營銷開支增加等因素；首10個月收入則按年增51%，因最佳11人旗下《足球大師》、《NBA籃球大師》及《最佳11人-冠軍球會》剩餘周期約19個月、57個月及88個月。

集團預計集資額將作與運動聯盟、協會及俱樂部作知識產權特許；加強內地及海外營銷力度及加強人才庫及進一步完善研發實力；以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩