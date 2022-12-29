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【消費數據】滙豐發布2022年用戶年度消費回顧 28-34歲用戶每月平均開支達5萬？

理財智慧 22:21 2022/12/29

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滙豐銀行今年初在流動理財應用程式（HSBC HK App）上推出數碼理財工具「個人預算」，吸納了超過180萬名用戶使用。臨近年末，滙豐亦順勢推出「2022年個人年度消費回顧」報告，追蹤及分析客戶過去一年的消費數據及習慣，讓用戶更了解自己的消費習慣，從而更妥善理財。而根據最新公布數據顯示，，當中23歲至27歲初出社會工作人士，月均支出逾2.7萬，而28歲至34歲的年輕客戶月均使費更達5萬元以上。

【優惠活動】港鐵商場推「一 Click 即搶」獎賞活動 將送出總值1800萬電子優惠券【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

各年齡層開支：

年齡界別 每月平均支出 佔開支佔比最高項目
23-27歲 27,200元 購物（39%至48%）
28-34歲 50,600元
35-44歲 73,400元
45-54歲 83,100元 消閒娛樂及旅遊（45%至54%）
55-64歲 74,200元

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

此外，用戶數據亦顯示，男士整體在節日時的平均餐飲開支較女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%，而隨著年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。

【職場趨勢】調查指44%僱主未來三個月將增加人手 金融及房地產業招聘意欲最高【下一頁

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撰文：鄭日棱

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