【消費數據】滙豐發布2022年用戶年度消費回顧 28-34歲用戶每月平均開支達5萬？

滙豐銀行今年初在流動理財應用程式（HSBC HK App）上推出數碼理財工具「個人預算」，吸納了超過180萬名用戶使用。臨近年末，滙豐亦順勢推出「2022年個人年度消費回顧」報告，追蹤及分析客戶過去一年的消費數據及習慣，讓用戶更了解自己的消費習慣，從而更妥善理財。而根據最新公布數據顯示，，當中23歲至27歲初出社會工作人士，月均支出逾2.7萬，而28歲至34歲的年輕客戶月均使費更達5萬元以上。

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各年齡層開支：

年齡界別 每月平均支出 佔開支佔比最高項目 23-27歲 27,200元 購物（39%至48%） 28-34歲 50,600元 35-44歲 73,400元 45-54歲 83,100元 消閒娛樂及旅遊（45%至54%） 55-64歲 74,200元

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此外，用戶數據亦顯示，男士整體在節日時的平均餐飲開支較女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%，而隨著年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。

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撰文：鄭日棱