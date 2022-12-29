【消費數據】滙豐發布2022年用戶年度消費回顧 28-34歲用戶每月平均開支達5萬？

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滙豐銀行今年初在流動理財應用程式（HSBC HK App）上推出數碼理財工具「個人預算」，吸納了超過180萬名用戶使用。臨近年末，滙豐亦順勢推出「2022年個人年度消費回顧」報告，追蹤及分析客戶過去一年的消費數據及習慣，讓用戶更了解自己的消費習慣，從而更妥善理財。而根據最新公布數據顯示，，當中23歲至27歲初出社會工作人士，月均支出逾2.7萬，而28歲至34歲的年輕客戶月均使費更達5萬元以上。
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各年齡層開支：
|年齡界別
|每月平均支出
|佔開支佔比最高項目
|23-27歲
|27,200元
|購物（39%至48%）
|28-34歲
|50,600元
|35-44歲
|73,400元
|45-54歲
|83,100元
|消閒娛樂及旅遊（45%至54%）
|55-64歲
|74,200元
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此外，用戶數據亦顯示，男士整體在節日時的平均餐飲開支較女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%，而隨著年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。
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撰文：鄭日棱