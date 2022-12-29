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【日圓匯價】日圓抽升1%　兌港元5.85算　市場加劇賭升日圓、無視央行出手買債　圓滙133.13水平

宏觀解讀 22:14 2022/12/29

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日本央行上周把10年期國債孳息率上限倍升至0.5厘，因吸引資金流入日圓而推升匯價，不料市場亦「倒轉」炒日圓升值，疑令央行出手買債釋放資金。彭博報道，央行與押注其會進一步放鬆孳息率曲線控制政策的交易員展開角力，宣布了兩輪計劃外買債操作。央行提出分別以固定孳息率無限量購買2年期和5年期債券，以及總計6,000億日圓（45億美元）的1至10年期債券。此外，央行每日還按照目前孳息率目標上限0.5厘購買10年期國債。央行周三（28日）也展開了計劃外操作。

不過，央行操作似仍遏不了日圓升勢，圓滙截至本港時間晚上9時46分，報133.13，升值0.9%，每百日圓兌5.85港元。

央行上周把10年期國債孳息率上限，由原先0.25厘，升至0.5厘，以助改善市場功能，然而只是引發了決策者會進一步提高上限或徹底放棄孳息率曲線控制的更多押注。從BlueBay Asset Management到施洛德等基金公司表示，自己增持了日本債券空頭頭寸，有些公司還在買日圓。

Bessent操盤基金年初以來回報30%　明年押注日圓升

現年60歲的前索羅斯基金管理的投資主管Scott Bessent麾下宏觀對沖基金今年截至周二錄得回報30%，他告訴客戶2023年將押注日圓、黃金和油價上漲。Bessent上周向客戶發信，指日本央行意外作出擴大10年期國債孳息率曲線控制區間的決定，對於全球貨幣政策和金融市場
流動性來說，這是一個關鍵時刻，認為央行此舉是結束10多年來積極寬鬆政策的第一步。

彭博引述一名投資界人士指，Bessent所做的押注，自央行12月19日政策行動以來，錄得約300個基點的回報，他的頭寸設置在長期、價外日圓對美元看漲期權。

分析：市場續試探日央極限

華僑銀行駐新加坡策略師Christopher Wong認為，市場將續試探日本央行的極限，「孳息率曲線控制調整可能只是開始」。

今次日本央行開展兩種債券購買操作，一種是以固定孳息率無限量買債，另一種是按現行市場孳息率買固定數量債券。這些特別操作推動12月的買債規模達到約16萬億日圓，接近6月份創下的月度紀錄。鑑於央行計劃在明年一季度將計劃買債規模提高23%，這個數字可能會進一步擴大。日本的關鍵通脹指標正在以40年來最快的速度攀升，亦給央行帶來更大的壓力。

報道認為，央行更頻繁在市場上展開更大規模的操作，可能會損害流動性並進一步扭曲孳息率曲線，與行長黑田東彥讓曲線控制計劃更可持續的既定目標相矛盾。三菱日聯摩根士丹利證券的債券策略師Keisuke Tsuruta直指：「央行試圖解決一個問題的時候，另一個問題出現了，市場人士一直感覺孳息率曲線控制正在接近極限，但日本央行不承認。」

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編輯：胡學能

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