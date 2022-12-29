【社交平台】全球過萬Twitter用戶回報死機問題 馬斯克回應其帳戶運作正常

社交平台推特（Twitter）周三（28日）一度死機，美國約有近九千名用戶上報問題，包括不能登入，以及彈出錯誤訊息，英國、日本則各約2500名用戶受影響。

今次為馬斯克（Elon Musk）收購Twitter以來最嚴重的故障事件之一，惟他本人在Twitter上回應用戶查詢時表示，他的帳戶運作正常。其後他在Twitter發文指，後台伺服器結構已有大變動，Twitter應運作得更快，但則未有提及該次事故。



同場加映：【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如