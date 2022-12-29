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【社交平台】全球過萬Twitter用戶回報死機問題 馬斯克回應其帳戶運作正常

環球政經 21:37 2022/12/29

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社交平台推特（Twitter）周三（28日）一度死機，美國約有近九千名用戶上報問題，包括不能登入，以及彈出錯誤訊息，英國、日本則各約2500名用戶受影響。

今次為馬斯克（Elon Musk）收購Twitter以來最嚴重的故障事件之一，惟他本人在Twitter上回應用戶查詢時表示，他的帳戶運作正常。其後他在Twitter發文指，後台伺服器結構已有大變動，Twitter應運作得更快，但則未有提及該次事故。


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記者：何珊如

 

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