▲ 【AAC 2018】瑞聲科技大革新 推602mm仿生振感馬達

瑞聲科技 （02018） 舉行發布會，宣布三大技術首發，（1）仿生振感馬達，將在ONEPLUS於1月4日發布的新手機上搭載；（2）Opera高低音分頻方案；（3）全新聲學觸覺一體化Combo方案。

另外，瑞聲科技發布全新LOGO，反映革新進程。

仿生振感馬達是安卓手機唯一體積達602mm³的線性馬達，體積愈大，振感愈強。其他旗艦體積為360mm³。有衝擊震法，亦有呼吸般的震法，兩種震法可混合產生，還原真實（仿生）體驗。

創新Opera高低音分頻方案，高頻音帶從8kHz拓展到17kHz，帶來更豐富的高音重放，釋放歌劇、鼓、人聲、貝斯等高、中、低音頻，實現高音甜、中音準、低音沉的超寬頻音質體驗。

全新聲學觸覺一體化Combo方案，即讓更多消費者同時享受到旗艦級觸覺聽覺體驗， 與業內常見的聲學+觸覺反饋方案相比，可釋放25%空間，重量降12%，可被廣泛運用於手機、可穿戴設備、AR/VR等領域。

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記者：譚志偉