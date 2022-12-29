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【AAC 2018】瑞聲科技大革新　推602mm仿生振感馬達

股市 20:43 2022/12/29

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【AAC 2018】瑞聲科技大革新　推602mm仿生振感馬達

瑞聲科技 （02018） 舉行發布會，宣布三大技術首發，（1）仿生振感馬達，將在ONEPLUS於1月4日發布的新手機上搭載；（2）Opera高低音分頻方案；（3）全新聲學觸覺一體化Combo方案。

另外，瑞聲科技發布全新LOGO，反映革新進程。

仿生振感馬達是安卓手機唯一體積達602mm³的線性馬達，體積愈大，振感愈強。其他旗艦體積為360mm³。有衝擊震法，亦有呼吸般的震法，兩種震法可混合產生，還原真實（仿生）體驗。

創新Opera高低音分頻方案，高頻音帶從8kHz拓展到17kHz，帶來更豐富的高音重放，釋放歌劇、鼓、人聲、貝斯等高、中、低音頻，實現高音甜、中音準、低音沉的超寬頻音質體驗。

全新聲學觸覺一體化Combo方案，即讓更多消費者同時享受到旗艦級觸覺聽覺體驗，與業內常見的聲學+觸覺反饋方案相比，可釋放25%空間，重量降12%，可被廣泛運用於手機、可穿戴設備、AR/VR等領域。

【手機設備股】舜宇、瑞聲互告侵權　舜宇再控瑞聲5子企

【手機設備股】舜宇入稟控告瑞聲光學鏡頭侵權　股價齊跌、瑞聲跌逾一成

記者：譚志偉

港股 5G 移動裝置 科技產品 OnePlus 瑞聲科技（02018） VR AR
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