【Mil Mill風波】喵坊Mil Mill母企獲選為星展基金會資助企業　將獲資助於新加坡設漿廠

星展基金會公布最新23間於「星展基金會資助計劃」獲選之企業，當中來自香港的企業有3間，當中包括全港唯一紙包飲品盒回收廠、曾不獲科技園公司續約廠房的「喵坊Mil Mill」的母企—資訊機密處理有限公司。

基金會將支援資訊機密處理有限公司開拓新加坡市場，包括資助它們於新加坡設立漿廠，及開展回收教育項目。該家香港中小企作為回收公司，主要業務為廢紙回收和提供綜合廢物管理及顧問服務，公司設立了喵坊，專門處理紙包飲品盒或其他複合紙品，用以製成再生紙漿。

另外2間獲選港企俱為社企，分別為生產本地手工啤的Breer、經營種菜的水耕細作（Farmacy）。

基金會共批出300萬新加坡元（約1700萬港元）資助23間企業發展，藉此擴大其對社會及環保的影響力。它們會加入基金會平台，與來自不同市場超過100間一同以影響力商業模式營運的企業連繫及交流。

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編輯：胡學能