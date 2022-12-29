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【中港通關】新地推中港7大商場互惠消費禮遇　獎賞高達1000萬

股市 20:04 2022/12/29

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新地推中港7大商場互惠消費禮遇　獎賞高達1000萬

中港兩地明年1月將會通關，新鴻基地產 （00016） 宣布旗下七大中港商場：新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，以及位於廣州天河的大型購物中心天環Parc Central，由1月8日起推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，向北上消費的港人及來港的內地旅客送出價值高達1,000萬元的消費獎賞。

新地指，獎賞包括參與商場的購物優惠券、適用於新地六大本港商場的「新地賞你禮品卡」以及廣州天環的電子餐飲券，還有連串食買玩娛樂消閒商戶優惠。

而本港The Point會員可憑200積分兌換價值50元人民幣的廣州天環電子餐飲禮券。此外，六大新地商場將同步推出消費回贈禮遇，只要在推廣期內於本港參與商場消費滿500港元，亦可換領150元人民幣廣州天環電子餐飲券。

另外，顧客在廣州天環消費滿1,000元人民幣即可回贈價值2,000港元的購物現金券，適用於本港參與商場的不同類別商戶，涵蓋餐飲、珠寶鐘錶、時裝配飾、美容化妝、影音電器、運動用品等。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯指，兩地通關加上春節在即，相信有關政策將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。集團有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。

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