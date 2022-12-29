【薪酬趨勢】9月逾半公司平均工資按年升2.3%　升幅較3個月前快

根據統計處今日（29日）公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2022年9月的平均工資率較上年同期上升2.3%。



2022年9月，約57%公司的平均工資率較上年同期上升，39%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。

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就業人士名義平均薪金指數方面，在2022年第三季，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由0.9%至3.1%不等。



實質平均薪金指數方面，在2022年第三季，製造業，進出口貿易及批發業，零售業，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，地產活動業，以及社會及個人服務業錄得介乎0.3%至1.8%不等的按年跌幅。而其他在統計調查中包括的行業主類則錄得介乎0.2%至0.3%不等的輕微按年升幅。



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政府發言人表示，隨着勞工市場情況改善，名義工資和勞工收入在2022年第三季的按年增長加快。

發言人續稱，最新數字只截至2022年9月，尚未反映近期勞工市場進一步改善的情況。展望未來，名義工資和勞工收入應會繼續上升，雖然上升的速度將取決於本地經濟活動進一步恢復的步伐。近期防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃將有幫助，雖然金融狀況收緊可能抵銷部分正面影響。

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