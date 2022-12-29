【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升

政府統計處出版《香港人口趨勢1991-2021》，回顧該30年內本港人口增長和年齡性別結構，以及出生、死亡、結婚模式，其中人口由575萬增至741萬，平均每年增長率為0.8%。

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該刊物展示本港人口30年來的變化，並比較選定經濟體在同期間的情況。期內，本港生育率下降和死亡情況不斷改善，人口老化持續，人口年齡中位數由31.6歲上升至46.3歲。

生育水平呈下跌趨勢，就總和生育率而言，1991年每千名女性有1,281名嬰兒，2021年則跌至772名嬰兒。

死亡率持續下降，男性出生時平均預期壽命由75.2年增至83.2年，女性出生時平均預期壽命則由80.7年增至87.9年。

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婚姻趨勢方面，遲婚十分普遍，2021年初婚新郎、新娘的年齡中位數分別是32.2歲和30.6歲，1991年相應的年齡中位數則為29.1歲和26.2歲。

內地與香港跨境婚姻中，本港女性與內地男性結婚數字有上升趨勢，佔比由1991年的6.1%增至2021年的32%。

該30年內，離婚數字顯著上升，1991年為6,295宗，2021年為16,692宗。

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