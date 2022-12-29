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【證監會】覆檢委員會：證監會2宗個案結案程序時間過久　倡設機制以更密切監控程序

Hot Talk 19:18 2022/12/29

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證監會程序覆檢委員會發表周年報告，覆檢委員會在2021至22年度覆檢了證監會共51宗涉及不同工作範疇的已完成或結束的個案。

覆檢委員會留意到2宗執法個案的結案程序所花的行動時間過久，導致延誤的原因是由於當時有關個案主任工作繁重。覆檢委員會建議證監會考慮設立機制，以便採取積極行動，更密切監控個案結案程序，並在有需要時迅速作出決定，重新分配工作量。

覆檢委員會又指，企業融資部在一項上市申請中，發現保薦人公司的盡職審查工作未達要求，但在結案10個月後才向中介機構部提供其觀察所得。就此，覆檢委員會認為一旦發現出現問題，企業融資部應盡快向中介機構部作出轉介，以確保可即時對未達要求的保薦人公司採取合適的監察行動。

證監會回應指，企業融資部按照其定期向中介機構部提供情報的做法，在結案10個月後提供對相關保薦人公司的觀察所得。在其他個案中，如認為觀察到的潛在失當行為相當嚴重須作出轉介，企業融資部會把個案直接轉交法規執行部。

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編輯：胡學能

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