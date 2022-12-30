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賭城F1賽事VIP套餐售3900萬 網民不滿Adele演唱會飛得2張

環球社會熱點 09:05 2022/12/30

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美國拉斯維加斯（賭城）明年11月將舉辦一級方程式（F1）賽事，賭業集團凱撒娛樂特別推出F1賽事VIP套餐。套餐要價500萬美元（約3,900萬港元），包含奢華酒店食宿和12張F1賽事門票，不過網民不滿只有兩張歌后Adele於賭城駐唱的門票。

泰國為催谷旅游業 擬為旅客免費接種新冠加强劑 【下一頁】

凱撒娛樂（Caesars Entertainment）推出的VIP套餐，包括12張涵蓋整個比賽周的F1 Paddock Club貴賓席通行證及2張Adele於凱撒宮駐唱的門票。

    點擊圖片放大
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購買VIP套餐的貴賓可於面積4,700呎的連露台酒店套房入住5晚，套房的景觀極佳，可讓賓客俯瞰賽道。賓客可享受全天候管家服務，由專人駕駛勞斯萊斯接送，並與米芝蓮名廚松久信幸共進晚餐。

公司更會安排專人為貴賓協調一切行程，包括在OMNIA夜總會和凱撒宮的Qua Baths & Spa 玩樂。

不過網民無法理解有富人斥500萬美元購買VIP套餐， 明明可安排12人觀賞F1賽事，卻只有兩張Adele的駐唱門票。

有F1粉絲抱怨VIP套餐價格不合理，自己寧願前往歐洲觀賞F1賽事，連機票和酒店的費用也絕對不用花費這麽多錢。

日本擬明年初下調新冠級別 與流感同級 【下一頁】

另一名網民表示如果自己購買VIP套餐，等同用500萬美元帶同11名賓客觀看F1賽事，然後要向其中10人道歉，因不能帶他們看Adele演唱會，批評整個安排極度不合理。

F1行政總裁Stefano Domenicali則為價格辯護，指F1在價格定位方面將處於領先地位，因為賽事是在拉斯維加斯舉行，而這個價位正迎合來拉斯維加斯的賓客的身價。

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責任編輯：鄭錦玲

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