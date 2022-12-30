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美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉

環球社會熱點 16:05 2022/12/30

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美國國會山莊暴動調查委員會上周發表最終版本的調查報告，指前總統特朗普涉嫌顛覆民主，更建議對他進行刑事起訴。委員會調查結果並不令人意外，但結合美國左右兩派人士近年不斷指責對方破壞民主，不禁令人思考民主是否如此容易被顛覆。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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