美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 環球社會熱點 16:05 2022/12/30 分享： 分享： 美國國會山莊暴動調查委員會上周發表最終版本的調查報告，指前總統特朗普涉嫌顛覆民主，更建議對他進行刑事起訴。委員會調查結果並不令人意外，但結合美國左右兩派人士近年不斷指責對方破壞民主，不禁令人思考民主是否如此容易被顛覆。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 2022/12/23 【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮 2022/12/21 特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮 美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管 2022/12/21 美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管 【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選 2022/12/20 【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選 美調查委員會或建議 刑事起訴特朗普 2022/12/17 美調查委員會或建議 刑事起訴特朗普 你可能感興趣 【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 15:14 2022/12/23 【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮 15:58 2022/12/21 特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮 美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管 13:58 2022/12/21 美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管 最新專欄文章 更多 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 2022/12/24 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 2022/12/23 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 2022/12/17 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 2022/12/16 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 2022/12/10 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 外交 選舉 政治 特朗普 普京 奧巴馬 希拉莉 克林頓 俄羅斯 美國