泰國為催谷旅遊業 擬為旅客免費接種新冠加强劑遊

中國内地進一步放寬疫情防控政策，泰國也全力催谷旅遊業歡迎中國旅客。泰國政府為吸引更多旅客入境，計劃免費為旅客接種新冠疫苗加强劑，形容計劃是物有所值的投資，因旅客繳交的消費稅已超越疫苗價值。

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泰國旅遊與體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）周四（29日）表示，目前新冠疫苗的價格回落至較低水平，每劑價格約數百泰銖。

他形容為旅客免費接種疫苗加强劑是物有所值的投資，假設每位旅客平均消費4萬泰銖（約9,000港元），政府徵收7%的增值稅就等於2,800泰銖（約630港元），這筆收入已經超過疫苗價值。

皮帕更指，泰國在醫療安全方面名列前茅，這項新措施將能為泰國樹立良好形象。據悉，旅遊與體育部將與旅遊局和公共衛生部合作，探討為旅客免費打加强劑的可行性。

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泰國政府一旦批准這項計劃，將向衛生部撥款以供購買疫苗。皮帕透露，旅遊部將要求衛生部在首批中國旅客抵泰前，為旅遊從業員接種加强劑。

布吉島旅遊協會顧問主席Bhumikitti Ruktaengam預計，首批中國旅客將於明年首季末抵達泰國。當地目前約6成的私營營運商已恢復營業，當中國旅客重返泰國時，約2成本來停業的企業就能重開。

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責任編輯：鄭錦玲