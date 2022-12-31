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【劉‧住保鮮期@iM網欄】Dior L’OR DE VIE 美酒、美食、美妍之約

名人薈萃 09:00 2022/12/31

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市面復常，各類型的美食約會、朋友飯聚、企業宣傳活動或產品展銷會都紛紛舉行。

早前筆者應邀出席一個既奢華又饒富特色的美妝活動。舉行活動的地點是K11 Artus有一定私隱度的寓舍，甫進會場已覺得氣派十足，感覺華麗而不俗套， 此活動只招待約十名賓客，但現場接待的人員，幾乎是一比一的比例，突顯了活動銳意為嘉賓打造尊貴體驗的目的。

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活動一開始，先由專業品酒師介紹法國波爾多依肯酒莊 Chateau d’Yquem 及其著名佳釀Sauternes。這個由法國LVMH集團於1999年收購有超過四百年歷史的酒莊，坐落於蘇玳產區一個小山丘上，擁有100公頃的葡萄園和豐富產物多樣性的環境條件，在天時地利人和的情況下，培養出風味和香氣都別樹一格的上佳白葡萄。而依肯葡萄園內的葡萄更蘊含獨特天然物質「黃金貴腐霉」，它能夠令葡萄內部的原有分子平衡發生轉化，從而激發有豐富生命力的天然營養成分，能將葡萄酒的酸度、甜度和味道平衡，釀做出色澤金黃的白葡萄酒，故又稱為「液體黃金」。每一啖酒都入口甘醇，甜味清新，難怪酒莊釀做出來的甜酒早已蜚聲國際。而且，每支甜白葡萄酒都價值不菲，當日品嚐的2000年白葡萄酒，市價約HK $7000。

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要襯托美酒佳釀，又怎少得精緻美食？大會特別準備了金箔魚子醬鮮帶子、鵝肝脆餅、鮮果忌廉撻和魚子醬蛋糕，讓嘉賓先放鬆心情品嚐美酒佳餚，再跟美妍顧問聊天，真的是一個非常「落重本」的破冰行動。

繼而再由著名花店的花藝師，教授在場賓客休閒插花之道，令平日工作忙碌的女性賓客，體驗如何簡單優雅地插花，過程輕鬆兼且容易取得成功感，令人在不知不覺間，已慢慢投入這份愉快的氛圍。

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完成插花這個手部運動後，Dior的美妍顧問便立刻用蘊含伊肯酒莊葡萄藤嫩枝精粹「黃金貴腐霉」成份的L’OR DE VIE 尊貴御齡產品「黃金凝露」及「極緻奢華化妝水」為嘉賓作手部按摩。適逢活動當日天氣驟降，有專人用如此矜貴的滋潤保濕產品為妳按摩，我想作為女士們都會殷然享受。深受筆者喜愛是品牌的「極緻奢華化妝水」，如果要形容它的質地，就好像形容白酒‘full body’ 一樣，看似厚身的液態質地，竟然瞬間能被皮膚吸收，而且清爽無比，絕對能夠達到即時保濕滋潤和減少細紋的效果。試用產品之時，美妍顧問全程祗跟你談護膚要訣，並沒有促銷產品，這反而讓人更想知道即場購買有沒有優惠。你看，超高價美妝產品的銷售模式，真是與別不同！坊間常說，免費永遠是最貴的。而我，結果必然是會消費，但難得本小姐喜歡。

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作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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