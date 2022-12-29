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【中國開關】WeChat Pay HK：預計香港及內地恢復正常通關後港人跨境支付需求大增

Hot Talk 18:10 2022/12/29

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【中國開關】WeChat Pay HK：預計香港及內地恢復正常通關後港人跨境支付需求大增

政府昨公布香港及內地將於2023年1月15日前正式落實開放通關，電子支付工具營辦商WeChat Pay HK對此表示非常歡迎，指兩地有序恢復正常通關後預計港人跨境支付需求大增。

WeChat Pay HK表示，早於2018年底實現「雙向跨境支付」，成為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包。現時該營辦商已支援超過100萬內地商戶，包括餐飲商戶如喜茶、阿嬷手作、奈雪的茶、陳鵬鵬潮汕菜、探魚、太二酸菜魚、木屋燒烤、潤園四季、海底撈火鍋、Manner Coffee、gaga鮮語等,  旅遊熱點如廣州長隆、珠海長隆海洋王國等、用戶可使用WeChat Pay HK港幣錢包付款，而毋須綁定內地銀行卡，人民幣消費金額亦會自動轉換成港元，以港元結算。

交通方面，用戶亦可透過WeChat Pay HK電子錢包購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車、中國鐵路12306。

港澳跨境5個電子錢包截至去年底累計交易金額15億元

公開數據顯示，截至去年底，港澳跨境5個電子錢包累計交易約926萬筆，金額約15億港元。港人北上消費方面，交易金額計，WeChat Pay HK佔比69%，以交易筆數計佔比達76%。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK對兩地通關後的經濟發展感到非常樂觀，將借助微信支付在內地連接超過千萬商戶的生態優勢，致力於進一步擴大在內地的商戶覆蓋廣度和深度；WeChat Pay HK將不斷拓展接入更多國際市場，為用戶帶來更加高效、流暢、安全的跨境支付體驗。

相關文章：

【電子支付】WeChat Pay HK夥仲量聯行及啟勝管理服務　打入物業管理支付服務、涉超過11萬個單位

【電子消費券】WeChat Pay HK：消費券派發兩個月　總交易金額較去年派消費券首兩個月增長六成

編輯：胡學能

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