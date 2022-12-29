【體育賽事直播】Amazon擬開發新App　轉播體育賽事增額外收入

▲ 據外媒《The Information》引述消息人士報道，Amazon延續於Prime Video和運動賽事直播方面的投資，正開發一款獨立應用程式（App）以便用戶收看Prime Video平台的運動內容。

亞馬遜（Amazon）近日正審視各部門，除了設法削減Amazon尚未盈利的業務，減低運營虧損危機，同時正發掘運動賽事所帶動的發展趨勢與龐大商機。據外媒《The Information》引述消息人士報道，Amazon延續於Prime Video和運動賽事直播方面的投資，正開發一款獨立應用程式（App）以便用戶收看Prime Video平台的運動內容。

Amazon是次將對運動內容的投資，轉化為額外收入來源，外媒認為，Amazon還可能為運動內容再收取訂閱費用。除了轉播運動賽事，Amazon現時在Prime Video、Freevee平台上也有推出原創運動類型脫口秀（talk show）節目。

Amazon行政總裁Andy Jassy早前亦表示，運動直播是該企將持續注入資金的獨特資產，目前其運動內容包括獨家轉播美國職業欖球聯盟（NFL）賽事、英格蘭超級足球聯賽（簡稱英超）等。

除了Amazon瞄準運動賽事商機之外，Google旗下的YouTube與NFL也在上星期簽訂合約，讓YouTube會員收看幾乎所有NFL周日足球夜的賽事。蘋果（Apple）亦取得授權轉播美國職業棒球大聯盟（MLB）和美國職業足球大聯盟（MLS）賽事。

責任編輯：張寶燕

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