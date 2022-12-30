美調查履歷造假共和黨候任眾議員 母離世年份都亂作

共和黨人桑托斯在11月大選中於美國紐約第3選區勝出，成功當選眾議員，原定明年初宣誓就職。不過桑托斯被揭發在學歷及血統等多方面造假，連母親離世年份都亂作。他日前出席節目時，被質問是否感到羞恥。美國當局已開始對桑托斯進行調查，並指他言論矛盾令人震驚。

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現年34歲的桑托斯（George Santos）早前被《紐約時報》揭發，他實際並非大學畢業，亦未曾為投資銀行高盛（Goldman Sachs）及花旗集團（Citigroup）工作，他其後承認有對履歷稍加潤飾。

但桑托斯在周三（28日）晚上再被網民發現，他對其母親的離世時間及原因說法前後不一。他曾在去年7月指，母親死於2001年的911恐襲事件。但他在同年12月底時亦有發文，指他母親於是2016年離世。

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桑托斯周二（27日）出席《霍士新聞》（Fox News）節目，接受前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）質詢。桑托斯在節目中堅稱自己並非騙子，但在被質問如何定義誠信（integrity）的時候卻迴避問題。他強調有勇氣在電台節目中做到，亦令他有能力為自己選區居民服務。加伯德隨後直接反問，是否不感到羞恥。

桑托斯周二亦被揭早前聲稱是猶太人一事上亦或造假。他在節目中回應指自己具有猶太血統，但從小就是基督徒，曾經開玩笑指自己是猶太人。

但據報他曾公開宣稱，對美國猶太人身份感到驕傲，並經常和拉比一同出席活動。猶太媒體亦稱讚他，是一眾紐約眾議員中唯一猶太共和黨成員。

同是共和黨籍的紐約州長島檢查官Anne T Donnelly表示，當局正在調查情況，並形容桑托斯捏造及前後矛盾的言論簡直令人震驚（nothing short of stunning）。她強調，第3選區的居民需擁有一個誠實且負責任的代表，只有在當地犯下罪行就會被當局起訴。

責任編輯：李俊儀