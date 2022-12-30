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【裝修攻略@iM網欄】健康裝修冷知識 點樣令傢俬防蟲害？

名人薈萃 09:00 2022/12/30

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關於除蟲，版友常見的問題有二：

1. 木質傢俬是否需要除蟲/防蟲？應該一開始做，還是發現有問題才做？

根據消委會報告，2011年全港有13宗傢俬內有蟲（包括木蝨）的投訴，實際數字應該遠不止此數。有報章指出，住宅蝨患主要來自內地傢俬，因部分內地傢俬沒經高溫或藥水處理，較易藏木蝨或蝨卵。牠們一旦遇上潮濕天氣，便會大量繁殖及咬人吸血。香港天氣潮濕，最適合木蝨大量繁殖。戶主在網上搜尋一下，亦發現報紙曾報道有戶主在淘寶網購梳化，其後發現梳化內有蟲的新聞。

有鑑於此，戶主選購木傢俬時，如不肯定木材是否有蟲卵潛伏，為了避免其中一件帶有害蟲導致蔓延全屋傢俬，造成經濟損失，在新傢俬使用前，戶主應先噴灑殺蟲劑，並在傢俬旁放置臭丸防蟲。如發現少量木蝨，可以用蒸氣熨斗處理，如蟲已大量繁殖，就要盡快找專業的除蟲公司處理，確保將所有木蝨消滅。

此外，避免室內環境長期潮濕，亦是防治害蟲滋生的方法。

2. 如何發現和處理白蟻問題？

白蟻是經濟害蟲，會由地底開始咬食你的傢俬、門櫃，發現時經已損失不菲。戶主可以透過白蟻翅膀或異樣木蛀發現其蹤跡。

間中有版友告訴我，裝修師傅清拆完畢，才發現地板下有白蟻生存。戶主注意，如果發現這情況，最好找滅蟲公司處理，不要自己噴殺蟲劑或殺白蟻劑。因為白蟻生活於地底，你一旦殺不盡，牠們只會繼續滋生，日後手尾和損失都是你不想見到的。

此外，坊間公開發售的除蟻藥，與專業滅蟲公司用的藥餌是有分別的，效果亦有差。戶主找滅蟲公司，應事先查詢其藥餌名稱或選擇，了解其專業性和藥效詳情。

由於白蟻的初期外露徵狀不明顯，住戶多數不易察覺。如果家中有貴價的木家具，戶主可考慮進行定期的白蟻預防。

 

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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