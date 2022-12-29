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【芯片大戰】台積電：量產3納米芯片可帶來1.5萬億美元價值　「最新良率與5納米同期相當」

新經濟追蹤 17:18 2022/12/29

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台積電（美：TSM；台：2330）今日舉行3納米量產暨擴廠典禮，台積電董事長劉德音表示，目前台積電3納米生產良率與5納米量產同期相當，預計3納米技術量產後，今年起每年收入貢獻都多於5納米，料3納米製程將帶來全球1.5萬億美元的終端產品價值。

他表示，相較於5納米技術，3納米製程密度增加60%，相同速度下功耗降低30%至35%。台積電最大對手三星今年6月已公布量產3納米製程，但外界對其良率表現稱疑。

劉德音續指，2納米於新竹和台中的工程，正如期進行中。

劉德音稱，集團在南科投資總額1.86萬億元新台幣（折合約4700億港元），最新典禮同時慶祝「晶圓18廠（fab18）」擴廠，可兼產5納米和3納米芯片，有望招募員工1.13萬人。

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【TSMC】台積電11月營收增50.2%、創單月歷史新高　另據報考慮日本再建新廠

【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股

編輯：麥德銘

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