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【新股IPO】三新股暗盤表現反覆　澳亞、博安曾於輝立暗盤短暫炒高逾兩成　康灃生物潛水

股市 17:10 2022/12/29

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三新股周五上市 現有暗盤交易

內地牧場澳亞 （新上市編號：02425） 、醫療機械商康灃生物 （新上市編號：06922） 及由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （新上市編號：06955） 齊齊周五（30日）掛牌，周四（29日）收市後暗盤交易表現反覆。博安、澳亞都曾在輝立暗盤一度炒高兩成至五成以上，但升幅迅速收窄，最新升幅已收窄個位數百分比。康灃生物最新已經插水。

博安6922招股結果【下一頁】

博安生物於輝立暗盤交易場曾高見25元，較招股價19.8元高26%，最新升幅收窄至僅1%，報20元，每手（200股）帳面賺40元。博安生物在耀才現報20.3元，高3%，一手賺100元；富途暗盤現報19.78元，低0.1%，一手蝕4元。

澳亞2425招股結果【下一頁】

澳亞於輝立暗盤交易場，曾高見10元，較招股價6.4元高56%，現報6.35元，低0.8%，不連手續費，每手（1000股）蝕50元；耀才及富途現報6.6元，高3%，一手賺200元。

康灃生物6922招股結果【下一頁】

康灃生物於輝立暗盤曾高見20.2元，較招股價18.9元高7%，現報18.26元，低3%，不連手續費，一手（200股）蝕128元；耀才暗盤現報17.6元，低7%，每手蝕260元；富途現報18.2元，低4%，一手蝕140元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

港股 澳亞集團（02425） 康灃生物－B（06922） 博安生物－B（06955） IPO 綠葉製藥（02186）
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