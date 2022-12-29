【烏克蘭戰爭】俄否決烏和平方案 要求烏四地入俄

烏克蘭總統澤連斯基早前提出一項10點和平方案，不過俄羅斯政府周三（28日）否決方案，提出如果涉及結束俄烏衝突的提議，就必須考慮將烏克蘭四個地區併入俄羅斯的現實。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）早於去年11月首次公布10點和平方案，内容包括要求俄羅斯撤軍、恢復烏克蘭領土完整、各方簽署文件確認停戰。

他其後一直推動這項方案，曾與美國總統拜登（Joe Biden）等人磋商，更敦促全球各國領袖在方案基礎上召開全球和平峰會。

烏克蘭本周曾提議於明年2月底召開和平峰會，但指俄羅斯需面對戰爭法庭才能參加。

俄方冷淡回應，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示基輔當局必須接受俄方所有要求，包括放棄俄宣稱已吞併的四個地區，否則只能由俄軍處理這個問題。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方不可能接受一項和平方案的内容，不承認頓涅茨克（Donetsk）﹑盧甘斯克（Luhansk）﹑赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）納入俄國領土。

俄媒引述佩斯科夫指，任何不考慮上述情況的方案都不能稱為和平方案。

俄羅斯今年9月宣布頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱四地歸入俄羅斯領土，不過目前俄軍仍未能完全控制上述四地的其中一個。

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責任編輯：鄭錦玲