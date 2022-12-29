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【日本機票】香港航空：來往香港及沖繩12.30起恢復每日1班　札幌航班12.30、31如常運作、下月起有限度服務

Hot Talk 16:57 2022/12/29

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香港航空今 (12月29日) 因應日本當局對航班的最新要求，對前往北海道及沖繩的航班作出了評估，並進行以下調整：
 
·         來往香港及沖繩：12月30日開始，全面恢復每日一班。
·         來往香港及北海道札幌：12月30、31日如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作。
 
而該航空公司來往東京及大阪的航班沒有受是次限制影響，繼續維持正常運作。
 
由於部份來往北海道的航班取消，港航會陸續透過電郵及手機短訊通知乘客作出全額退款安排。若乘客是透過第三方預訂航班，請聯絡相關旅行社代理跟進。

而因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。
 
香港航空昨按日本政府要求取消前往北海道和沖繩航班，並承諾盡力接載乘客回港，已即時向各界交代處理方案。

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編輯：胡學能

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