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【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

理財智慧 18:03 2023/01/06

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今年農曆新年來得特別早，剛剛才歡渡聖誕及新年踏入一月份，轉眼就要迎接兔年啦~ 過時過節除咗四出拜年聚餐，想趁長假期感受喜氣洋洋嘅節日氣氛？一於約埋親朋好友去港迪士尼樂園行個大運啦！

 

香港迪士尼樂園度假區將於2023年1月13日開始一系列農曆新年節慶活動，StellaLou亦會成為兔年嘅主角同大家慶祝！米奇老鼠同一班迪士尼朋友亦會換上新年服飾同你共渡佳節。

 

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截止日期﹕2023113日（下午2時正）

 

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

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