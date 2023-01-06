【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

名額20份

iMoney訂戶優先

今年農曆新年來得特別早，剛剛才歡渡聖誕及新年踏入一月份，轉眼就要迎接兔年啦~ 過時過節除咗四出拜年聚餐，想趁長假期感受喜氣洋洋嘅節日氣氛？一於約埋親朋好友去香港迪士尼樂園行個大運啦！

香港迪士尼樂園度假區將於2023年1月13日開始一系列農曆新年節慶活動，StellaLou亦會成為兔年嘅主角同大家慶祝！米奇老鼠同一班迪士尼朋友亦會換上新年服飾同你共渡佳節。

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 於相關帖子的Comment 欄Tag 3位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3I66g67 回答簡單問題及填妥參加表格

截止日期﹕2023年1月13日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。