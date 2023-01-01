湯文亮：從銀主盤看樓市形勢

有老友知道，筆者公司擁有很多優質物業，覺得很奇怪。因為投資者知道，在物業市場，買到物業不難，買到優質物業很難，就算付足價甚至高於市價都未必買得到，究竟我們有何辦法？最緊要是否合法？

銀主盤質素為晴雨表

筆者話當然合法，我們擁有的優質物業，大多數是從銀主買回來。換句話說，那些是銀主盤，投資者都知道，買銀主盤是要跟足程序，每一個步驟都是公平公正。當時我們出價雖然非常之低，但無人付更高價，所以我們可以買得到。從中筆者得到一個概念，如果要確認樓市是非常低迷，就是可以用低價買到非常優質的銀主盤。如果市場上的銀主盤只是價錢低，但質素不但只是一般，甚至可以說是劣質單位，在這個情況下，怎可能說樓市會大跌？

一般人有一個錯覺，認為銀主盤一定會大幅低於市價，其實未必一定，財務機構知道手上銀主盤仍然高於市價，一定不會急於出售。因為一日未售出，一日都可以收取高息。所以，不少銀主出售手上銀主盤之後，仍然要作出一定金額撇帳，既然要撇帳，銀主又點會平賣。

優質物業多直接出售

買銀主盤亦有一定風險，首先是很難改動買賣合約，成交期又短，萬一未能及時安排貸款，隨時有機會被銀主殺訂，其次是很難安排睇樓，不少買了銀主盤的業主最後發覺中伏，整個物業殘到不得了，要花一大筆裝修費。其實亦是人之常情，被銀主收樓的業主心情當然不好，將不忿發洩在物業上亦很正常。不過，買銀主盤的人亦知道，出價亦有所折扣，做成近日樓價下跌的原因之一。

筆者並不是說那些質素比較好的物業不會被銀主沒收，變成銀主盤。而是那些業主知道，自己賣手上優質物業，價錢一定好過由銀主出售，既然業主可以自己賣，優質物業又怎會變成銀主盤？換句話說，如果物業的質素不俗，仍然會有人買，代表市場上的購買力仍然不俗，又怎可以講樓市很差？除非在市場上可以輕易從銀主手中買到一些優質物業，才可以說樓市的形勢很差。

節錄自第791期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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