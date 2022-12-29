【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】 2022年國際賽事 香港跑手創紀錄揚威亞洲

講起大事回顧 (yearender)，想起以前在做電視台記者時，很怕做這類型工作，因為很難寫得或剪得好看，去找新聞片段時又往往要花很多時間才能找到好的畫面，又因為不斷修改而害怕得罪剪接師傅，一想起這工作就頭痛。

至於2022香港以至世界跑界有甚麼大事？在這裡就讓大家回顧一番，如有遺漏還請見諒。

黃尹雋成首位香港跑手10公里賽突破30分大關

要在40分鐘內跑完10公里已經不是簡單的事情，跑手黃尹雋在今年7月澳洲黃金海岸馬拉松的10公里賽事，更打破30分鐘大關，跑出29分27秒的驚人時間，成為首位在10公里賽衝破30分的香港跑手。其後黃尹雋在11月的日本上尾半馬拉松賽事，以1小時4分30秒打破他在今年6月在聖地牙哥所創的半馬香港紀錄，較舊紀錄快27秒。

▲ 黃尹雋成為香港第一人衝破10公里30分大關。

謝俊賢勇破5,000米香港紀錄

在今個月中舉行的公民鑽禧田徑錦標賽，謝俊賢以14分37秒勇奪冠軍，較黃尹雋的舊香港紀錄快近14秒。在今個月初的香港越野錦標賽，謝俊賢已經以30分45秒在10公里組別稱王，似乎可以期待這新星在2023年將會繼續大放異彩。

▲ 跑界新星謝俊賢成績亮麗，圖為他在本月初香港越野錦標賽衝線情況。

香港揚名世界山徑越野錦標賽及泰國UTMB賽事

11月泰國清邁舉辦的世界山徑越野錦標賽，香港山界一哥黃浩聰以第32名完成80公里組別，時間為8小時31分，並以亞洲第三之名完成，山后張敏怡亦以第30名完成80公里賽事，時間為9小時57分，同樣得到亞洲第三名。另一跑手謝覺偉（阿歹）更以3小時58分在40公里組別跑出亞洲第一名，總成績則排49位。

▲ 五名香港代表一起參加世界山徑越野錦標賽賽事。

至於在12月同樣在泰國清邁舉辦的Doi Inthanon Thailand by UTMB賽事，黃浩聰在160公里組別以24小時24分勇奪男子全場第4名，張敏怡以30小時17分獲女子全場第6，Angie Yan則以34小時13分得到女子第10，成績理想。

▲ 張敏怡及黃浩聰雙雙在泰國UTMB山賽得到好成績。

多項大型跑賽因疫情接連取消 近日已陸續復辦

在今年暑假，政府因疫情大幅減少跑賽的比賽名額，以至田總決定取消原定在8月底舉行的香港10公里錦標賽，順延至明年1月初舉行，香港馬拉松亦由原來的10月底改至明年2月舉行，UTMB首度在港舉辦的飛越大嶼山賽賽事亦只能以虛擬方式進行。隨著政府陸續放寬防疫措施，多項公路及山野的實體比賽已在近一兩個月陸續舉辦。在多項賽事復辦下，2023年似乎可以期望香港跑手更上一層樓呢！

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作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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