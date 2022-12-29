將軍澳怡心園三房610萬沽　5年帳蝕58萬

將軍澳跨灣大橋本月通車後，雖然帶動區內二手成交回升，但樓價仍然受壓，部分業主更要蝕讓離場。中原地產柯勇說，怡心園4座中層G室，實用面積601平方呎，三房套房間隔，座向西方，外望開揚翠綠景致，新近以610萬元易手，實用呎價約10,150元。

據了解，原業主於2017年12月以668萬元購入上址，持貨5年，現賬面蝕58萬元離場，物業期內貶值約8.7%。

談到近期市況，柯勇說，將軍澳本月至今暫錄約299宗成交，多過上月全月266宗，反映將軍澳跨灣大橋本月通車後，前景明朗，吸引買家加快入市步伐。

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