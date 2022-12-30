南豐新邨三房戶675萬元沽　代理：近日成交價回升約10%

中港通關在即，不少用家加快入市，個別屋苑樓價回升。中原地產楊文傑說，荃灣南豐新邨1座低層D室，實用面積516平方呎，三房間隔，向東南，原叫價745萬元，後減至690萬元，即獲數個買家出價競爭，終以675萬元易手，實用呎價約13,081元。

楊文傑透露，南豐新邨近日成交價回升約10%，上月三房成交價曾低見600萬元，現已回升至670萬元水平。

資料顯示，原業主於2010年11月以400萬元買入單位，持貨12年，現帳面獲利275萬元，物業期內升值約69%。

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