【2023外滙前瞻】嚴選明年亮點外幣 花旗最看好澳元

▲ 受惠內地疫後復常，花旗最看好澳元。

即將踏入新一年，專家正忙於發掘明年的滙市之「升」，花旗及中資的滙市達人不約而同以澳元為首選。澳元兌美元今天（12月29日）暫報0.67，而花旗料半年後澳元將挑戰0.74高位，即約有逾10%的潛在升幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，2023年最看好澳元，皆因明年下半年若全球股市出現回暖，反觀，美元可能出現持久下跌，澳元或較為受惠。再者，內地加快開關，或有利明年經濟復甦，亦可能利好澳元。

花旗料澳元長線可升至0.76

廖嘉豪對澳元3個月內預測為0.64，未來6至12個月預測為0.74，長線預測目標為0.76。

光大證券國際「外匯通」環球巿場及外滙策略師黃俊能不約而同認為，2023年最具升值潛力的外幣是澳元，且料澳元明年的高低位介乎0.65至0.75，年尾目標價為0.73。

黃俊能以3大主因力薦澳元，第一，內地優化防疫封控措施，將有利經濟活動回復正常，特別是製造業活動復甦，且料對鐵礦石等商品需求將大幅增加。根據中國海關總署資料顯示，2021年內地進口鐵礦砂及其精礦進口量超過11.2億噸，當中澳洲進口佔超過6成。正因鐵礦石出口佔澳洲總出口量超過20%，一旦內地對鐵礦石的需求回升，將會帶動澳洲的貿易表現，推動整體經濟增長。

第二，澳洲儲備銀行早於10月已開始減慢加息步伐至0.25厘，為首間下調加息幅度的主要央行。而12月的議息會議紀錄更有暫停加息的討論，令巿場認為澳洲的加息周期或快將完結。然而，澳儲行較早放慢加息，意味央行正為貨幣政策與經濟增長找尋平衡，為經濟復甦奠定較理想基礎。

第三，受惠內地經濟來年料將明顯復甦，涵蓋工業等經濟活動將逐步回復至疫情前水平，將對澳洲鐵礦石等商品的需求進一步增加。正因內地作為澳洲最大的貿易夥伴之一，澳洲政府亦上調了2022至2023財政年度的資源和能源出口收入預測，至創紀錄的4590億澳元，貿易將於明年續有不錯的表現，並帶動經濟發展，或能令澳洲避免陷入經濟衰退。

惟黃俊能補充，美息仍未見頂，澳元短線仍受壓，但中長線受內地經濟復甦帶動，澳元於明年的走勢更亮麗。

至於短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周澳元兌美元的上落區間由0.58至0.6824；兌港元在5.1269 至5.3171反覆爭持。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪