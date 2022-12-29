  • 19°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】安永：更多上市企業聘請第三方為ESG報告認證

股市 16:24 2022/12/29

分享：

分享：

安永：更多上市企業聘請第三方為ESG報告認證

安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱表示，據安永研究及觀察，許多上市公司的董事會會監督ESG的規劃及定期評估ESG引起的相關風險，同時，企業已將ESG成為日常經營管理中的KPI。在披露方面，除了領先企業會參考國際的ESG標準，更多上市企業會聘請第三方公司對ESG報告進行認證。

安永又指，留意到企業在兩方面加大投資，包括ESG相關的人才及科技的應用。

據安永發布《安永大中華區 2022 財年環 境、社會和治理 （ESG） 報告》中指出，安永在報告期間總溫室⽓體排放量下降26.8%，耗水量下降約 58%，節約用水逾700萬升，節約155萬張A4紙。

同時，期內，通過綠色辦公及資源節約等，累計實現減少309.24噸二氧化碳排放，相當於種植17,180棵樹木。在投資員工培訓和發展，總支出亦增加10.3%至4,220萬元人民幣。

相關文章：

【ESG】太古地產於道瓊斯可持續發展世界指數排名升至全球第四

【ESG】金發局發表香港ESG概況資料冊　「需讓國際社會認可香港成就和策略」

可持續發展 ESG 安永
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【生科股】國際期刊指君實生物新冠藥物媲美輝瑞　君實生物曾炒升18%、「需更多數據支持上市」

下一篇文章

【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航安排「吉機」載北海道和沖繩旅客返港
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航安排「吉機」載北海道和沖繩旅客返港
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【美股期貨】長債息撲3.9厘　道指期貨升10點　納指考驗支持（不斷更新）
【美股期貨】長債息撲3.9厘　道指期貨升10點　納指考驗支持（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款