【ESG】安永：更多上市企業聘請第三方為ESG報告認證

▲ 安永：更多上市企業聘請第三方為ESG報告認證

安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱表示，據安永研究及觀察，許多上市公司的董事會會監督ESG的規劃及定期評估ESG引起的相關風險，同時，企業已將ESG成為日常經營管理中的KPI。在披露方面，除了領先企業會參考國際的ESG標準，更多上市企業會聘請第三方公司對ESG報告進行認證。

安永又指，留意到企業在兩方面加大投資，包括ESG相關的人才及科技的應用。

據安永發布《安永大中華區 2022 財年環 境、社會和治理 （ESG） 報告》中指出，安永在報告期間總溫室⽓體排放量下降26.8%，耗水量下降約 58%，節約用水逾700萬升，節約155萬張A4紙。

同時，期內，通過綠色辦公及資源節約等，累計實現減少309.24噸二氧化碳排放，相當於種植17,180棵樹木。在投資員工培訓和發展，總支出亦增加10.3%至4,220萬元人民幣。

相關文章：

【ESG】太古地產於道瓊斯可持續發展世界指數排名升至全球第四

【ESG】金發局發表香港ESG概況資料冊 「需讓國際社會認可香港成就和策略」