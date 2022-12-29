  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】轉新工 假期多過舊公司一倍 老闆:「假期真係咁重要咩?」

理財智慧 17:32 2022/12/29

分享：

分享：

踏入年尾是不少打工仔轉工的好時機，當成功轉工後，不少打工仔需要面對老闆的極力挽留。近日有位打工仔於社交平台表示，自己離職時，老闆問起新公司的福利是怎樣的，打工仔表示，新工的年假較現職公司多出一倍。然後該老闆表示「假期真係咁重要咩?」，讓一眾網民感到老闆的思維跟不上大趨勢。

有人重視work life balance，有人重視錢，但係如果相同條件下，每個人都會揀假多果份工，邊有人會特登揀假少。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【孫子市法】國策支持冀通關 恒指再撲二萬關?

對於不少打工仔而言，轉工時比較難面對的是老闆的挽留，不少人建議最理想的情況是對老闆表示，先休息再搵工。因為不管說甚麼理由都是令人尷尬的。另外，打工仔轉工時除了考量人工外，其他各種福利、公司環境，人事等亦應該要包括在內。

「人才服務窗口」線上平台投入運作 網站有齊香港生活指南 連呢項情報都有，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?，詳見【下一頁

【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

財務自由 職位招聘 定期存款 經濟 香港經濟日報 退休 教練

上一篇文章

【孫子市法】聖誕升浪未見影 恐怖預測殺埋身

下一篇文章

【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

東鐵綫直接過海返工　金融才俊2.2萬租柏傲莊兩房
東鐵綫直接過海返工　金融才俊2.2萬租柏傲莊兩房
【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支
【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款