【職場熱話】轉新工 假期多過舊公司一倍 老闆:「假期真係咁重要咩?」

踏入年尾是不少打工仔轉工的好時機，當成功轉工後，不少打工仔需要面對老闆的極力挽留。近日有位打工仔於社交平台表示，自己離職時，老闆問起新公司的福利是怎樣的，打工仔表示，新工的年假較現職公司多出一倍。然後該老闆表示「假期真係咁重要咩?」，讓一眾網民感到老闆的思維跟不上大趨勢。

有人重視work life balance，有人重視錢，但係如果相同條件下，每個人都會揀假多果份工，邊有人會特登揀假少。

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對於不少打工仔而言，轉工時比較難面對的是老闆的挽留，不少人建議最理想的情況是對老闆表示，先休息再搵工。因為不管說甚麼理由都是令人尷尬的。另外，打工仔轉工時除了考量人工外，其他各種福利、公司環境，人事等亦應該要包括在內。

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