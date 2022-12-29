▲ 【FTX爆煲】SBF據報最快下周達成認罪協議 控罪成立可判處入獄數十年

加密資產交易所FTX爆煲後，FTX創辦人Sam Bankman-Fried （SBF）被引渡回美國受審，路透社引述法庭文件指，SBF最快下周就欺詐投資者、挪用客戶數以億計資金等多項控罪，與美國檢方達成認罪協議。

檢察官指控「薯條哥」SBF從事長達數年的「史詩級欺詐（fraud of epic proportions）」，利用客戶存款支持他旗下對沖基金公司Alameda Research 、購買房地產和提供政治捐款。

SBF被控兩項電匯欺詐罪和6項串謀罪，包括洗錢和違反競選財務規定，如果罪名成立，可能會被判入獄數十年。SBF於12月22日以2.5億美元資金獲准保釋，但需要接受電子監控。

在本月被捕前，SBF僅承認自己在FTX風險管理出錯，但不相信自己要負上刑事責任。

SBF另外兩名拍檔，包括其前女友、Alameda行政總裁Caroline Ellison和FTX首席技術總監Gary Wang，已就他們在FTX爆煲中所扮演的角色認罪，並同意與檢察官合作。

管理破產程序的FTX新任行政總裁 John Ray本月13日出席國會聽證會時稱，FTX損失達80億美元客戶資金，又批評公司由該交易所在由「非常缺乏經驗、不成熟的個人」經營。

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