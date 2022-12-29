  • 19°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘

16:03 2022/12/29

分享：

分享：

港銀輪流劈美元定期存款息。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

食息族注意，港元定期存款的減息浪潮蔓延至美元定存，即使臨近年尾，長假後復市短短兩個工作天，仍有5間港銀調整美元定存息，當中3減1加，另有1間則減完又加。先說減息的銀行，富邦今天（12月29日）狠削1個月年息，由原本的4.88厘劈0.58厘，新息率至4.3厘，且大幅提高門檻，但該行新增兩個月年息享4.5厘。

大新 （02356） 則於昨天（28日）全面劈息，狠削3個月年息1.6厘，新息率至2.5厘；更勁減半年及9個月期年息1.8厘，1年息率驟降1.9厘，3個存期皆劃一險守3厘。大眾銀行則降低1年期息率0.1厘、至4.6厘。而交銀香港昨天下調半年及1年年息0.15厘，半年新報4.5厘，以及1年的4.6厘；但今天該行又加1年期息率0.1厘至4.7厘。

3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架【下一頁

須注意的是，擅打高息牌的大新，上周已三連減，更把5厘息下架。該行旗下1年期曾高見5.3厘的破頂息，不足1個月已累劈2.3厘至乍現3厘低位。

尚幸花旗逆市獨加，昨提高半年期年息0.97厘至4.64厘，又上調1年息率0.99厘至4.67厘。不過，專家以聯儲局巳放緩加息，料港銀的美元定存息將易跌難大升；再者，不少特惠息將於今年底到期，追息族宜緊抓優惠仍在鎖定高息。

值得留意的是，即使存息不變，中小行也「加辣」，再舉富邦為例，旗下中長息的息率維持，但更改附帶條件，要求個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定的定期存款，而「合資格新資金」是指客戶敍做定期當天，客戶就該貨幣的最新存款結餘總額（扣減敍做定期當天同一貨幣已享用所有新資金優惠的定期、累計本金的金額），與7個曆日前同一貨幣結餘對比所增加的金額。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款金額均會計算在內；且優惠名額有限，額滿即止。

而過往富邦只要求兌換或全新資金，已享相同存息。同時，該行降低3個月、半年及1年美元定存的門檻，從以前須100萬港元，今天驟降至3萬美元（折合約23.55萬港元）。可是，1個月美元定存的入場費卻由10萬港元現倍增至3萬美元。

債王格羅斯：若聯儲局繼續加息　經濟將陷入更嚴重衰退【下一頁

另方面，論及美元的前景，美滙指數自今年的114.79高位反覆下跌，以今天暫報104.32計，自高位急挫近10%。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，明年美滙指數的走勢料先高後低，上落區間在98到110，明年底目標價為低位98。若美滙指數再挑戰108，投資者可考慮沽出美元轉持有其他外幣。

另方面，檢視中小行的美元定存息率，現時3個月年息以花旗的5.28厘居首，惟優惠至明年的1月7日；半年期以富邦齊的4.8厘；1年期也以該行的5.1居首。至於7天年息則罕現3冠王，滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 及星展齊報10厘，為全城最高；但恒生及星展的超高息將於本周六（31日）屆滿。

經歷最近半個月的劈息浪，即使面對超高息相繼倒下，至今仍有10多間業界的1年期美元定存穩守4厘息行列。渣打的1年期仍有4厘；中銀香港 （02388） 為4.1厘；滙豐及上商皆為4.2厘；招商永隆及星展同是4.4厘；大眾銀行及信銀國際齊為4.6厘；交銀香港、工銀亞洲及創興是4.7厘；建行亞洲是4.75厘；東亞 （00023） 為4.9厘；至於提供破頂息的銀行為富邦，該行於10月21日勁加0.8厘至5.1厘。

更多【高息定存】文章

相關文章：【2023外滙前瞻】2023年最值博外幣 專家料日圓滙價明年底衝120

【2023外滙前瞻】專家料人民幣明年先低後高 最牛睇明年底衝6.5

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 交銀香港 大新銀行（02356） 富邦銀行 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【2023外滙前瞻】嚴選明年亮點外幣 花旗最看好澳元

下一篇文章

【2023外滙前瞻】專家料人民幣明年先低後高 最牛睇明年底衝6.5
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車
【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【網絡熱話】Five Guys設中文餐牌　免英語點餐嚇怕港人
【網絡熱話】Five Guys設中文餐牌　免英語點餐嚇怕港人
【2023外滙前瞻】專家料人民幣明年先低後高 最牛睇明年底衝6.5
【2023外滙前瞻】專家料人民幣明年先低後高 最牛睇明年底衝6.5
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款