【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘

▲ 港銀輪流劈美元定期存款息。

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食息族注意，港元定期存款的減息浪潮蔓延至美元定存，即使臨近年尾，長假後復市短短兩個工作天，仍有5間港銀調整美元定存息，當中3減1加，另有1間則減完又加。先說減息的銀行，富邦今天（12月29日）狠削1個月年息，由原本的4.88厘劈0.58厘，新息率至4.3厘，且大幅提高門檻，但該行新增兩個月年息享4.5厘。

大新 （02356） 則於昨天（28日）全面劈息，狠削3個月年息1.6厘，新息率至2.5厘；更勁減半年及9個月期年息1.8厘，1年息率驟降1.9厘，3個存期皆劃一險守3厘。大眾銀行則降低1年期息率0.1厘、至4.6厘。而交銀香港昨天下調半年及1年年息0.15厘，半年新報4.5厘，以及1年的4.6厘；但今天該行又加1年期息率0.1厘至4.7厘。

須注意的是，擅打高息牌的大新，上周已三連減，更把5厘息下架。該行旗下1年期曾高見5.3厘的破頂息，不足1個月已累劈2.3厘至乍現3厘低位。

尚幸花旗逆市獨加，昨提高半年期年息0.97厘至4.64厘，又上調1年息率0.99厘至4.67厘。不過，專家以聯儲局巳放緩加息，料港銀的美元定存息將易跌難大升；再者，不少特惠息將於今年底到期，追息族宜緊抓優惠仍在鎖定高息。

值得留意的是，即使存息不變，中小行也「加辣」，再舉富邦為例，旗下中長息的息率維持，但更改附帶條件，要求個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定的定期存款，而「合資格新資金」是指客戶敍做定期當天，客戶就該貨幣的最新存款結餘總額（扣減敍做定期當天同一貨幣已享用所有新資金優惠的定期、累計本金的金額），與7個曆日前同一貨幣結餘對比所增加的金額。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款金額均會計算在內；且優惠名額有限，額滿即止。

而過往富邦只要求兌換或全新資金，已享相同存息。同時，該行降低3個月、半年及1年美元定存的門檻，從以前須100萬港元，今天驟降至3萬美元（折合約23.55萬港元）。可是，1個月美元定存的入場費卻由10萬港元現倍增至3萬美元。

另方面，論及美元的前景，美滙指數自今年的114.79高位反覆下跌，以今天暫報104.32計，自高位急挫近10%。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，明年美滙指數的走勢料先高後低，上落區間在98到110，明年底目標價為低位98。若美滙指數再挑戰108，投資者可考慮沽出美元轉持有其他外幣。

另方面，檢視中小行的美元定存息率，現時3個月年息以花旗的5.28厘居首，惟優惠至明年的1月7日；半年期以富邦齊的4.8厘；1年期也以該行的5.1居首。至於7天年息則罕現3冠王，滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 及星展齊報10厘，為全城最高；但恒生及星展的超高息將於本周六（31日）屆滿。

經歷最近半個月的劈息浪，即使面對超高息相繼倒下，至今仍有10多間業界的1年期美元定存穩守4厘息行列。渣打的1年期仍有4厘；中銀香港 （02388） 為4.1厘；滙豐及上商皆為4.2厘；招商永隆及星展同是4.4厘；大眾銀行及信銀國際齊為4.6厘；交銀香港、工銀亞洲及創興是4.7厘；建行亞洲是4.75厘；東亞 （00023） 為4.9厘；至於提供破頂息的銀行為富邦，該行於10月21日勁加0.8厘至5.1厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪